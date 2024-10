Tedesco komt "niet als toerist" naar Rome: "Het zal de eerste keer zijn dat ik echt tégen Italië ben"

"Jullie kennen me nu al twee jaar. Ik ben altijd gefocust op mijn volgende opdracht", zei Tedesco. "In Rome zal het een wedstrijd met een geweldige sfeer worden. Het wordt een speciale wedstrijd voor iedereen, niet alleen voor mij."

Hij groeide op in Duitsland, maar bondscoach Domenico Tedesco is zijn geboorteland Italië nooit vergeten. Zal hij zich kunnen inhouden om Il Canto degli Italiani, het Italiaanse volkslied, mee te zingen? Die vraag ontweek hij vakkundig.

We hebben nog steeds veel kwaliteiten in onze groep. Ik twijfel niet aan de sterkte van de selectie.

De Rode Duivels moeten het zonder aanvoerder Kevin De Bruyne stellen. En ook Romelu Lukaku is er niet bij. "Misschien kan hij er in november alweer bij zijn", zei de bondscoach.

"Ik begrijp waarom Romelu heeft beslist om deze twee wedstrijden over te slaan. Na zijn late transfer naar Napoli is hij nog niet topfit. Daar zijn we het over eens."

Tedesco legt zijn focus liever op de spelers die er wel zijn. "We hebben nog steeds veel kwaliteiten in onze groep. Het is belangrijk dat ik mijn energie blijf steken in de spelers die beschikbaar zijn. Zij verdienen mijn volledige concentratie."

"Ik twijfel niet aan de sterkte van deze selectie, ook al hebben we veel jonge spelers. Kijk naar Matte Smets. Hij heeft een sterk seizoen bij STVV gespeeld en heeft dat niveau meteen opgepikt bij Genk. Hij verdient het om hier te zijn. En hij is maar een van de voorbeelden."