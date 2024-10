Tielemans begrijpt frustraties van De Bruyne: "Zijn boodschap was niet negatief, het was een wake-upcall"

Na de teleurstelling tegen Frankrijk krijgen de Rode Duivels, in een onuitgegeven samenstelling, de kans om de rug te rechten tegen Italië. Gelegenheidsaanvoerder Youri Tielemans neemt de puntjes van kritiek van Kevin De Bruyne mee: "We moeten lopen en werken voor elkaar."

Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku zijn er niet bij in de Nations League, maar de werkpunten van tegen Frankrijk liggen wel nog op tafel. Na die 2-0-nederlaag nam De Bruyne geen blad voor de mond.

"Kevin was gefrustreerd over het resultaat, net als wij allemaal. Het ging niet zoals we wilden spelen", reageert Youri Tielemans, die de aanvoerdersband overneemt. "We hebben het plan van de bondscoach niet goed uitgevoerd."

"Kevin heeft enkele waarheden gesproken: we moeten lopen en werken voor elkaar. Zijn boodschap was niet negatief, het was vooral om ons te verbeteren als team. Het was een wake-upcall."

En die boodschap is aangekomen. "Die zaak is nu gesloten: de bondscoach heeft een goed gesprek gehad met Kevin. Hij begrijpt dat we een jonge groep hebben en dat hij het misschien anders had moeten aanpakken."

"Maar we nemen morgen wel onze verantwoordelijkheid. Het zijn ook niet 1 of 2 spelers die dat moeten doen, we moeten allemaal onze verantwoordelijkheid nemen."