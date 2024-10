Hoe zou het nog zijn met Mousa Dembélé, die Belgian Red Court opende?: "Denk niet dat ik terug in voetbal stap"

wo 9 oktober 2024 18:26

Fijn weerzien met Mousa Dembélé (37). De geliefde middenvelder zette twee jaar geleden bijna geruisloos een punt achter zijn carrière, maar stond woensdag nog eens in de spotlights toen hij een Belgian Red Court opende. "Voetbal was iets fantastisch voor mij, maar dat is nu gedaan."

Ondanks de regendruppels heel wat lachende gezichten in Borgerhout.



Voormalig Rode Duivel Mousa Dembélé opende er samen met ex-Red Flame Lenie Onzia een gloednieuw voetbalveldje in het kader van de Belgian Red Courts. Dat project van de voetbalbond legt over het hele land pleintjes aan. Dembélé is trots op zijn rol als ambassadeur: "Zeker omdat ik zelf vroeger heel vaak op de pleintjes gevoetbald heb", lacht hij. "Ik vond dat het leukste dat er was. Zelfs leuker dan echt voetbal. Voor mij is dit dus speciaal."

Je weet nooit hoe het gaat lopen, maar ik ben nu 3 jaar gestopt en het kriebelt nog niet meteen. Mousa Dembélé