Ex-Rode Duivel Mousa Dembélé: "Ik ben nog niet gestopt als voetballer, maar wel na dit jaar"

Verschillende kranten schreven dinsdag dat Moussa Dembélé in alle stilte een punt had gezet achter zijn voetbalcarrière. Op 11 augustus 2021 zou hij zijn laatste wedstrijd gespeeld hebben voor zijn club Guangzou City in China, waar zijn contract afliep eind 2021.

"Hij kan alles met een bal" (maar het lichaam wou niet altijd mee)

"Ik heb met veel jongens mogen samenspelen en Mousa Dembélé staat zeker in mijn top 5", zei Wesley Sonck ooit in Extra Time. "Hij kan alles: een bal controleren, een bal vasthouden, versnellen... Soms dacht ik op training: "Hoe kan dat nu?""

Dat Mousa Dembélé barstte van het talent, was al snel duidelijk. De middenvelder opende zijn carrière bij Germinal Beerschot, maar begon vooral naam te maken in Nederland. Via Willem II ging hij naar AZ, waar hij de titel en de Supercup veroverde.

Ook in de Premier League bleef zijn talent niet onopgemerkt. Dembélé maakte in 2 seizoenen genoeg indruk bij Fulham om een transfer te versieren naar topclub Tottenham. Dembélé groeide uit tot een sterkhouder en drijvende kracht op het middenveld van de Spurs, maar sukkelde op het einde van zijn Engelse hoofdstuk met blessures.

In 2019 - na bijna 7 jaar bij Tottenham - koos hij dan ook voor de minder belastende Chinese competitie. Bij het Chinese Guangzhou City zet hij nu een punt achter zijn carrière.

De ex-Rode Duivel van de gouden generatie was ook al even gestopt bij de nationale ploeg. Hij speelde zijn laatste interland als invaller voor Youri Tielemans op 18 september 2018 tegen IJsland, net na het WK in Rusland.

Debuteren voor de nationale ploeg deed hij in mei 2006 tegen Slovakije. Met de Rode Duivels speelde Dembélé op het WK 2014, EK 2016 en WK 2018.