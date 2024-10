Getraumatiseerd door het verleden is Nations League voor (vernieuwd) Italië belangrijker dan voor andere landen

do 10 oktober 2024 06:09

De Nations League overbodige ballast? Daar denken ze in Italië stilletjes anders over. Het toernooi biedt de Azzurri namelijk een interessant vangnet mochten er straks weer oude demonen opdoemen. Bovendien is het een kans op verzoening met de fans én een ideaal moment om een vernieuwd elftal te slijpen.

Flashback naar de vorige Italië - België.



Dag op dag 3 jaar geleden stonden beide landen ook tegenover elkaar in de Final Four van de Nations League. Toen een overbodige match om 'brons', die vooral bijbleef om een profetische uithaal van ene Thibaut Courtois. "We moeten eerlijk zijn: dit was een money game", foeterde hij in 2021. "Wanneer krijgen wij rust? Nooit. We zijn geen robots, hé. Het is steeds hetzelfde verhaal: meer wedstrijden, minder rust."

Anno 2024 is het debat rond de overvolle speelkalender actueler dan ooit. En zijn er steeds meer spelers die de handrem eens durven aantrekken. Dat is zeker in deze interlandperiode met Nations League-voetbal het geval. De Bruyne en Lukaku pasten voor de Duivels, vele andere nationale ploegen kregen eveneens veel afzeggingen binnen. "Want het is toch máár de Nations League, pas later beginnen de WK-kwalificaties", lees je dan.

Trauma's

In Italië kijken ze lichtjes anders naar die stelling.



Want: de Nations League brengt een potentiële verzekering voor het WK van 2026 met zich mee. De vier beste groepswinnaars die zich niét via de normale kwalificaties plaatsen, mogen namelijk toch nog naar de play-offs.



Voor heel wat Italianen is dat een geruststellend vangnet na de gemiste WK's van 2018 en 2022. De mislukte kwalificatiecampagnes van toen zijn nog steeds onverwerkte trauma's voor de voetbalgrootmacht. "Niemand kan nóg een fiasco aan", lacht Roberto Maida, journalist bij Corrierre Dello Sport. "En door die perfecte start in de Nations League kan Italië nu al een kleine stap zetten richting WK. We zullen er alles aan doen om die leidersplaats vast te houden." Bondscoach Luciano Spalletti gisterenavond: "We voelen het als een plicht om ons nu wel te kwalificeren, maar het mag ook geen obsessie worden."

De prestatie op het EK zorgde echt voor een shock. Roberto Maida

Daarnaast heeft de Italiaanse nationale ploeg nog meer goed te maken bij zijn achterban. Afgelopen zomer was er ook een teleurstellende prestatie op het EK in Duitsland.

De ploeg van trainer Luciano Spalletti overleefde maar nipt de groepsfase, in de 1/8e finale tegen Zwitserland volgde een 2-0-nederlaag. Een treurige exit voor de titelverdediger. "En dus moet deze ploeg ook het vertrouwen van de media en de fans terugwinnen", aldus Maida, die straks maar 40.000 supporters verwacht in het Stadio Olimpico. "Want de prestatie op het EK zorgde echt voor een shock. Niemand had verwacht dat het zó slecht zou gaan."

Team boven individu

Spalletti zag zich dan ook genoodzaakt om een nieuwe weg in te slaan na het mislukte toernooi. In de gewonnen duels tegen Frankrijk (1-3) en Israël (1-2) waren de eerste signalen hoopgevend. "De bondscoach probeert nu veel jonge spelers een kans te geven", ziet Maida. "Momenteel bevindt de ploeg zich in een transitieperiode van het verleden naar de toekomst. Spelers die vroeger bijrollen vervulden, staan nu plots in de basis. Mateo Retegui en Riccardo Calafiori zijn zulke voorbeelden. Het is afwachten of ze allemaal de verwachtingen bij de nationale ploeg kunnen inlossen." Zeker voor enkele debutanten beloven de Nations League-duels een boeiende testcase te worden. "Daniel Maldini - een middenvelder van Monza - is de meest romantische naam. Na papa Paulo en grootvader Cesare is hij al de derde generatie in de nationale ploeg. Ook naar Roma-talent Niccolo Pisilli is het uitkijken."

Dit is geen tijdperk vol wereldsterren in het Italiaanse voetbal. Roberto Maida