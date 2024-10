Club-voorzitter Bart Verhaeghe is verkozen in bestuur van European Club Association (ECA)

Verhaeghe krijgt een plaats in het bestuur over "subdivisie 2", die de voetbalclubs omvat uit landen die tussen plaats 7 en 15 staan op de FIFA-wereldranglijst. België is momenteel het 8e land op die lijst.



In totaal telt de ECA 4 subdivisies, waarvan de eerste de belangrijkste clubs huisvest.



Club Brugge maakte het nieuws van Verhaeghes verkiezing op zijn website bekend. En gaf in het persbericht mee dat de ECA in de komende jaren een sleutelrol zal spelen in de hervorming van de transfermarkt.



Die kwam recent onder druk te staan door de uitspraak van het Europees Hof van Justitie in de zaak-Diarra, waarin beoordeeld werd dat de huidige transferregels van de FIFA in de strijd zijn met de Europese wetgeving.