Michael Verschueren herkozen in bestuur European Club Association, Union uitgesloten

Begin deze week kwam het nieuws naar buiten dat Michael Verschueren op zijn 53e stopt bij Anderlecht. Hij stapte na 13 jaar uit de raad van bestuur. Maar Verschueren stapt niet volledig uit het voetbal.

Hij blijft wel als onafhankelijk bestuurslid bij de ECA, de organisatie die de belangen van de Europese voetbalclubs behartigt. Daar volgde Michael Verschueren in 2013 zijn vader Michel op. Net als de overige bestuursleden krijgt Verschueren een nieuw mandaat van vier jaar.

PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi werd herkozen als ECA-voorzitter. Al-Khelaifi nam die functie in april 2021 over van toenmalig Juventus-voorzitter Andrea Agnelli, die bij het lanceren van de verguisde Super League was opgestapt als voorzitter van de ECA.

Voor Standard zetelt Joshua Wander voortaan in het bestuur van de ECA. Hij is de medeoprichter van 777 Partners, dat naast Standard ook eigenaar is van Genoa en het Franse Red Star. De Amerikaanse investeringsgroep is ook meerderheidsaandeelhouder van Hertha Berlijn, Melbourne Victory en Vasco da Gama.

Voor Union is er dan weer geen plaats meer bij de European Club Association. Dat nieuws bracht The Guardian naar buiten. De Brusselaars zijn al lid van een andere belangenvereniging, de UEC, die het opneemt voor kleinere clubs in Europa.

Alex Muzio, een van de sterke mannen bij RUSG, verklaarde aan de Britse krant dat het niet de bedoeling is om de ECA te bekritiseren. "We willen het Europese voetbal op een positieve manier veranderen", klonk het.