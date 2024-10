Zoe Bäckstedt (20) viert in openingstijdrit Simac Ladies Tour, Lotte Kopecky is 4e

Vorig jaar won Lotte Kopecky de tijdrit in de Nederlandse WorldTour-rittenkoers en pakte ze ook de eindwinst. Dat was toen een Belgisch uitje van 7 km in Leuven.



Dit jaar opende de Simac Ladies Tour met een chrono van 10,1 km in Gennep. Aan een gemiddelde van 47,794 km/u reed Bäckstedt (Canyon/SRAM Racing) naar de winst op het vlakke parcours.



Nooijen eindigde op 7"15, Van Dijk op 7"31. Marthe Goossens was de tweede Belgische op de 15e plaats op 38 seconden.



Bäckstedt is de regerende beloftewereldkampioene in het veldrijden en boekte haar eerste profzege op de weg. Vorig jaar won ze het WK tijdrijden U23, eindigde ze 3e in de chronoproef in Leuven en kaapte ze de jongerentrui weg in de rittenkoers.



De 26e editie van de Simac Ladies Tour, voor velen de laatste wegkoers van het seizoen, duurt nog tot en met zondag.



De tweede rit tussen Coevorden en Assen is 154 kilometer lang. De passage over de VAM-berg is de enige beklimming onderweg.