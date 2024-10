Pro League investeert in 3D-buitenspellijn: "Niet alleen clubs, maar ook fans profiteren hiervan"

di 8 oktober 2024 14:18

Gedaan met discussies over buitenspel? Vanaf 2025 zullen de scheidsrechters in de Jupiler Pro League de hulp krijgen van een 3D-systeem om te bepalen of er sprake is van offside. De technologie wordt ook gebruikt in de Champions League en de Premier League.

Voor wie afgelopen zomer naar het EK keek, is de 3D-buitenspelmuur niet nieuw. Het systeem, dat werkt met artificiële intelligentie, kan pijlsnel de buitenspellijn trekken, iets wat de VAR in België op dit moment nog handmatig moet doen. Er wordt dus veel tijd gewonnen en bovendien is het systeem nauwkeuriger. De Pro League gaat voor de 3D-technologie in zee met hetzelfde bedrijf waarmee ook de Premier League samenwerkt. In Engeland is de uitrol van het systeem gepland voor 2025. Ook in ons land wordt gemikt op begin 2025 om de technologie in gebruik te nemen. Bij twijfelgevallen zal het systeem met behulp van verschillende camera's in het stadion automatisch controleren of iemand buitenspel stond. De scheidsrechters in het VAR-centrum zullen wel nog steeds controleren of de technologie de juiste spelers en het juiste moment geselecteerd heeft.

De 3D-buitenspelmuur zal ook op tv te zien zijn. Het wordt allemaal transparaner. Lorin Parys

"Niet alleen clubs en spelers, maar ook de fans profiteren van deze investeringen", reageert Lorin Parys, CEO van de Pro League. "Omdat de VAR met behulp van artificiële intelligentie een semiautomatische buitenspellijn zal trekken, vermindert de wachttijd en verbeteren de beslissingen." "En het wordt allemaal ook transparanter, want de 3D-buitenspelmuur zal op tv te zien zijn. Een primeur voor een nationale competitie op het Europese vasteland", klinkt het trots.

Data-analyse vanaf U13

Samen met de buitenspeltechnologie wordt ook een systeem geïntegreerd waarbij al vanaf de jeugdreeksen data verzameld zal worden. “Als je niet de grootste bent, moet je proberen de slimste te zijn. Daarom investeren we samen met onze clubs vanaf 2025 fors in nieuwe technologie", legt Parys uit. "België wordt het enige land in Europa dat vanaf de U13 sportieve data verzamelt en centraliseert. Zo focussen we meer dan ooit op talentontwikkeling." "Voor het eerst zullen we voor onze vrouwencompetitie tracking- en eventdata verzamelen. Alleen de Bundesliga en de Premier League doen ons dat na."

