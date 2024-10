Ploegleider Lars Boom ruilt SD Worx-Protime met onmiddellijke ingang in voor FDJ-Suez

Lars Boom verlaat SD Worx-Protime en wordt met onmiddellijke ingang ploegleider bij FDJ-Suez. Dat bevestigt het Franse vrouwenteam dinsdag via zijn website. De Nederlander was sinds 2022 actief bij SD Worx, bij wie hij over Lotte Kopecky en Demi Vollering de leiding had.

"Ik ben verheugd om bij FDJ-Suez te komen, een team met een mooie toekomst voor zich", vertelt Boom. "De visie en plannen voor het team zijn fascinerend en ik wilde hier graag deel van uitmaken. Ik verheug me op de toekomst en ik kijk ernaar uit om bij te dragen aan de ontwikkeling van de ploeg."

De 38-jarige Boom zette in 2019 een punt achter zijn wielerloopbaan. De Nederlandse hardrijder won etappes in de Tour en de Vuelta en kroonde zich in 2008 tot wereldkampioen veldrijden en tot nationaal kampioen op de weg en in de tijdrit. In 2021 werd hij voor het eerst ploegleider bij het Nederlandse Liv Racing en volgde een jaar later Kopecky naar SD Worx.

Bij FDJ-Suez zal hij nauw samenwerken met prestatiedirecteur Lieselot Delcroix.

"Lars is de versterking waar we op hebben gewacht", gaat algemeen directeur Stephen Delcourt verder. "Zijn scherp tactisch inzicht en zijn ervaring als sportcoach op het hoogste niveau zullen hem in staat stellen om de vooruitgang van de medewerkers en de rensters bij FDJ-Suez te ondersteunen."