Met Janssen op z'n Harry Kane's: Antwerp op kousenvoeten naar plek 2 - "Maar dat zou catastrofe zijn"

De Bosuil beleeft opnieuw hoogdagen. Na een uitstekende 3-0-overwinning tegen Cercle Brugge staat Antwerp op de tweede plaats te pronken in de Belgische competitie. Een verdienste die vooral de voorlijn van The Great Old mag toegeschreven worden. Al legt het panel van Extra Time ook de dreigende achilleshiel van de ploeg van Jonas de Rock bloot.

"Vooral de assists bij Janssen vallen op", pikt Frank Boeckx in. "Ik vind hem dit jaar niet de meest klinische afwerker, maar hij speelt eigenlijk meer als nummer 10. Dat deed hij vorig jaar ook al, maar nu staat hij wel alleen in de spits. Eigenlijk pakt hij het aan op zijn Harry Kane's."

Op kousenvoeten is Antwerp opgeklommen tot de tweede plaats in de Belgische competitie.

Alleen: hoewel de basisploeg bulkt van het vertrouwen en de ervaring, ligt de bank maar dun bezaaid.

19, 21, 19, 22, 19, 19, 16 en 18.

Enig idee wat dit reeksje wil zeggen? Wel, het zijn de leeftijden van alle veldspelers op de bank tegen Cercle Brugge.

"Ze spelen gelukkig geen Europees, maar er mag toch niet te veel gebeuren of het is een catastrofe zoals bij Anderlecht vorig jaar. Die verloren toen Vertonghen en Hazard in de play-offs en het was over en uit", vertelt Boeckx.

"Gelukkig kunnen we inmiddels zeggen: De Roeck is een goede trainer. Het is echt geen toeval meer", merkt Joos op.