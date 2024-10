Ploeg-in-vorm Antwerp haalt Cercle Brugge zonder genade van Europese wolk met ruime zege

Antwerp blijft doorstomen. Met een vierde zege op rij haalde het Cercle Brugge zonder genade van zijn Europese wolk. De Great Old klopte de Vereniging met een stevige 3-0 na goals van Kerk, Chery en Ondrejka. Antwerp blijft zo tweede en sluipt dichter bij leider Genk.

Na een magere 1 op 9 heeft Antwerp de goede flow helemaal te pakken. De Great Old pakt 12 op 12 en komt op 3 punten van leider Genk in de stand.

Bij een 2-0-stand krijgt Kevin Denkey net voor de rust nog een uitgelezen kans op de aansluitingstreffer. De Togolees raakt de bal niet goed genoeg en mikt over. Al was de afwerking ook niet vanzelfsprekend.

Na een moeilijk eerste seizoen lijkt Jacob Ondrejka er helemaal door te komen bij Antwerp. De 22-jarige Zweed was de hele wedstrijd een gesel voor de Cercle-defensie en bekroonde zijn sterke prestatie in het slot met een heerlijk doelpunt.

Antwerp - Cercle Brugge in een notendop:

Na de Europese monsterzege tegen Sankt Gallen (6-2) van afgelopen donderdag hoopte Cercle Brugge de goede lijn door te trekken tegen ploeg-in-vorm Antwerp. Al moest dat dan wel zonder de geblesseerde Warleson en Nazinho gebeuren.



De Vereniging begon gretig op de Bosuil, maar schoot zich na amper 20 minuten al in de eigen voet. Nunes leverde een terugspeelbal zonder kijken zomaar in bij Kerk. De Nederlander pakte het cadeautje met veel plezier uit en opende de score.



Een hard verdict voor de bezoekers. Zeker omdat Antwerp-draaischijf Chery enkele

minuten later de 2-0 simpel voorbij doelman Delanghe schoof na goed voorbereidend werk van Janssen.



Cercle bleef op zoek gaan naar een doelpuntje en leek de aansluitingstreffer

vlak voor de rust ook nog beet te hebben. Na geharrewar in de zestien kopte

Somers de bal slim in de loop van Denkey, die de bal van dichtbij nog over het

doel lifte.