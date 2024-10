Twee krakers tegen Italië en Frankrijk in 5 dagen: dit is het programma van de Rode Duivels deze week

Net nu Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku afwezig zijn, staan de Rode Duivels voor twee pittige opdrachten in de Nations League. Dit is het programma van de Belgen de komende week.

In het Stadio Olimpico betreden de Rode Duivels op donderdag om 20.45 uur het veld voor hun match tegen Italië, dat met 6 op 6 begon aan de Nations League. Kunnen de Duivels dan hun 2e zege boeken?

Met trainingen op dinsdag - en woensdagvoormiddag krijgt Tedesco nog twee kansen om wat meer in de diepte te werken voor de eerste opdracht: Italië.

Vandaag verzamelen de Rode Duivels verzamelen in Tubeke, met vier nieuwe gezichten. Malick Fofana, Cyril Ngonge, Matte Smets en Maarten Vandevoordt zijn voor het eerst opgeroepen door bondscoach Domenico Tedesco.

Meteen na de wedstrijd tegen Italië vliegen de Rode Duivels terug naar Brussel, waar ze vrijdag in de vroege uurtjes landen. Die dag zal voor de Belgen vooral in het teken staan van het herstel.

Ook zaterdag zal het bij hersteltrainingen blijven voor de Belgen. Pas zondag om 10.45 uur mag Tedesco er nog eens de pees op leggen op training. Aansluitend schuift de bondscoach weer aan voor de pers.

Vicewereldkampioen Frankrijk is maandag 14 oktober dan om 20.45 uur te gast in het Koning Boudewijnstadion. Kunnen de Belgen revanche nemen voor de 2-0-nederlaag in Frankrijk tijdens de vorige interlandbreak?