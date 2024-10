Nederlander Kees van Wonderen volgt Karel Geraerts op bij Schalke 04

Schalke hoopte vorig seizoen met Karel Geraerts de weg naar de Bundesliga weer in te slaan. Na een moeilijk eerste seizoen kreeg de ex-coach van Union een tweede kans deze jaargang, maar een tegenvallend begin kostte hem na de 3-5-nederlaag tegen Darmstadt de kop.



Schalke staat na 8 speeldagen pas 13e met 8 punten. Met Geraerts vertrokken ook sportdirecteur Marc Wilmots en assistent Tim Smolders. Peter Balette bleef wel als assistent aan boord.



Gisteren speelden de Königsblauen onder interim-coach Jakob Fimpel in eigen huis 2-2 gelijk tegen Hertha Berlijn. Morgen leidt Van Wonderen voor het eerst de trainingen.



Voor de Nederlander wordt Schalke zijn eerste buitenlandse avontuur. Hij was in eigen land hoofdcoach van Go Ahead Eagles (2020-2022) en Heerenveen (2022-2024) en assistent bij FC Twente, VVV-Venlo en de Nederlandse nationale ploeg.



Bij Heerenveen moest hij afgelopen zomer plaats maken voor Robin van Persie als T1.