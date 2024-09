Youri Mulder reageert voor het eerst op "sneu" ontslag van Geraerts bij Schalke: "Hij had enorm veel pech"

Even twijfelde Filip Joos om Youri Mulder uit te nodigen bij Extra Time. Het lid van de Raad van Commissarissen bij Schalke 04 zag met spijt in zijn hart Karel Geraerts vertrekken als T1. Waar liep het verkeerd voor de Belg? "Vanaf een volledige black-out van de scheidsrechter was zijn situatie onomkeerbaar", deelt Mulder.

"Youri, ik heb even getwijfeld om je uit te nodigen. Want je hebt Karel Geraerts ontslagen", opent Filip Joos een nieuwe aflevering van Extra Time met een knipoog.

"Heb ik dat gedaan, ja?", kan Youri Mulder er nog om lachen. Waarna hij toegeeft dat het geen makkelijke beslissing was voor de club: "Het was een zware bevalling."

"Karel heeft het op zich een jaar volgehouden. Dat is al een hele prestatie. Bij ons is het een trainerskerkhof. Het was moeilijk, want hij heeft altijd alles gegeven."

Vooral als persoon bleef Geraerts goed overeind in de rommelende Duitse traditieclub.

"Wat hij goed deed, is de druk weerstaan", beaamt de Nederlander. "Hij liet zich niet beïnvloeden en werd niet onzeker door de pers of het publiek. Hij is niet beschadigd door het ontslag. Zelf sommige journalisten vonden het jammer."