Einde verhaal voor Geraerts en Wilmots bij Schalke, duikt Geraerts op in Anderlecht?

Schalke 04 heeft Karel Geraerts uit zijn lijden verlost. Hij is niet langer coach van de Duitse tweedeklasser. Ook sportief directeur en voormalig bondscoach Marc Wilmots moet opstappen in Gelsenkirchen. Ligt voor Geraerts nu de weg naar Anderlecht open?

Het duo heeft de zware taak om meer punten te sprokkelen dan de 4 op 18 onder Geraerts. In het klassement van de tweede Bundesliga staat Schalke pas 14e.

Ook zijn assistent Tim Smolders mag zijn spullen pakken in Gelsenkirchen. Beloftecoach Jakob Fimpel neemt het roer voorlopig over, met Peter Balette als assistent.

Een dag later kreeg Karel Geraerts te horen dat de club niet meer met hem samenwerkt. De voormalige middenvelder was in oktober vorig jaar begonnen bij Schalke en lag nog tot eind dit seizoen onder contract.

De pijnlijke thuisnederlaag gisteravond tegen Darmstadt was de druppel die de emmer deed overlopen in het Ruhrgebied.

"Tactisch en voetbaltechnisch hebben we niet de nodige stappen gezet, noch als team, noch de spelers individueel.

"De beslissing om niet langer met Karel Geraerts te werken, is niet alleen gebaseerd op het uitblijven van resultaten en de nederlaag tegen Darmstadt, maar eerder op de algehele negatieve ontwikkeling van de afgelopen weken", stelt CEO Matthias Tillmann.

Schalke was zijn tweede avontuur als hoofdcoach.

Geraerts zou op het lijstje staan in het Astridpark. Als coach van stadsrivaal Union maakte hij een goeie beurt in het seizoen 2022-2023.

De kans bestaat dat Karel Geraerts snel weer aan de slag kan. In eigen land is Anderlecht op zoek naar een opvolger voor de ontslagen Brian Riemer.

Gaat Karel Geraerts (r) weer in Brussel aan de slag? Eerder deed hij het prima bij Union.

Naast Karel Geraerts moet ook Marc Wilmots Schalke 04 verlaten. De voormalige bondscoach werkte er als sportief directeur.

Hij had Karel Geraerts in huis gehaald en verdedigde hem met hand en tand. Gisteravond zei Wilmots nog dat de ploeg verloren had door een reeks individuele fouten van de spelers.

Wilmots is een clubicoon van Schalke 04. Als speler maakte hij de hoogdagen van de club mee. In 1997 won Wilmots - das Kampfschwein - de UEFA-beker met Schalke, in 2002 de Duitse beker.

In zijn laatste seizoen stopte Wilmots halfweg het seizoen om Schalke 04 uit de nood te helpen als trainer.

Zijn rentree als sportief directeur was niet evident. Schalke 04 heeft het financieel moeilijk.