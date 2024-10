"15 op 30 is gewoon onvoldoende": Nicky Hayen maakt balans op bij Club Brugge na "ontgoocheling" tegen Union

Club Brugge is dit seizoen voorlopig de koning van de wisselvalligheid. Hoewel blauw-zwart duidelijk kwaliteit heeft in zijn kern en behoorlijk voetbal brengt, hinken de resultaten wat achterop. De landskampioen heeft na 10 speeldagen slechts de helft van de punten en speelde ook tegen Union weer gelijk. "Er blijft vooral ontgoocheling achter", was coach Nicky Hayen achteraf scherp.

"Maar daarna gingen we te traag spelen en lieten we Union in zijn spel komen. We gingen mee in het duel en vergaten van flank te wisselen, waardoor we te weinig kansen creëerden."

Nochtans begon Brugge in het eigen Jan Breydelstadion vol goede moed aan de topper. "De eerste 10 minuten waren inderdaad goed: we vonden de openingen en wisselden goed van kant", vertelde de coach het verhaal van de wedstrijd.

"Welke emotie er vooral bij mij is blijven hangen? Ontgoocheling", was trainer Nicky Hayen na de wedstrijd eerlijk. "Zeker omdat ons tempo te vaak te laag lag."

De coach van Club was dan ook vooral streng voor zijn aanvallende linie, waar zowel Jutgla als Skoras niet kon verstoppen dat ze vertrouwen en matchritme missen op dit moment.

"We hadden vooraf gezegd dat we vooral diepgang in de rug van hun defensie wilden zien, zeker van die twee. Maar dat gebeurde niet. Integendeel, in plaats van dat je hun blok uitrekt, houd je het zelf compact in hun voordeel."

"En wanneer we het wel deden, zag je dat we effectief ook kansen bij elkaar konden voetballen. Al moet je die vlak voor de rust dan ook wel afmaken. Dan kom je altijd 1-0 voor, maar nu kom je volledig tegen de gang van het spel in achter. Daar moeten wij slimmer en beter in worden."



