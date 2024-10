Veel strijd, weinig kwaliteit: Club Brugge en Union delen de punten na intense topper

Niemand echt tevreden, niemand echt teleurgesteld. In een spannende topper op het scherpst van de snee hebben Union en Club Brugge de punten verdeeld. In een uitgelaten Jan Breydelstadion kwamen de bezoekers op voorsprong via revelatie Franjo Ivanovic, maar Brandon Mechele sleepte in het slot nog een verdiend puntje uit de brand voor Club.

Simon Mignolet (Club Brugge): "Natuurlijk wil je winnen als je thuis speelt. Maar als je de wedstrijd in zijn context bekijkt, is dit een gewonnen punt. In de eerste helft missen we een grote kans op de 1-0 en in de tweede helft slikken we een vroeg tegendoelpunt. We speelden tegen een heel stug blok, gelukkig scoren we dan nog op stilstaande fase. Dat ik belangrijk was? Dat is mijn job. Ik ben blij dat ik die ballen kon pakken om de groep te helpen. Na de internationale break moeten we hard verder werken. Of het puntentotaal te weinig is? Als Club zijnde wel ja."



Noah Sadiki (Union): "Ik denk wel dat het een terecht gelijkspel is. Club was dominanter in de eerste helft, maar na de rust hebben wij ook kansen gecreëerd. Het idee was niet om hier afwachtend te spelen, maar je weet dat je het hier moeilijk kan krijgen. We stonden goed, behalve op die laatste hoekschop. Er is genoeg kwaliteit in dit team, maar we zijn nog aan het groeien. Die zeges komen wel."