Mattias Skjelmose zet door een dubbele hernia een punt achter zijn seizoen

Mattias Skjelmose gold in Zürich als een van de outsiders op de wereldtiteltrui, maar na een verkeerde beweging op de WK-ochtend mocht hij al een kruis maken over zijn aspiraties.



"Helaas eindigt mijn seizoen hier", zegt Skjelmose in een bericht van zijn ploeg Lidl-Trek. "Ik had me verheugd op het laatste deel van het seizoen met een aantal grote wedstrijden, maar een plotselinge en hevige pijn in mijn rug tijdens de ochtend voor het WK heeft een einde gemaakt aan mijn seizoen."



"Na een grondig onderzoek van mijn rug en een MRI-scan is vastgesteld dat ik een dubbele hernia heb. Om deze reden ben ik gedwongen om het seizoen te beëindigen."