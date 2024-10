Lotte Kopecky zag af, maar vermaakte zich op het WK gravel: "Ik had de sprint anders moeten aanpakken"

Net geen tweede regenboogtrui op een week tijd. Lotte Kopecky eindigde in eigen land als tweede op het WK gravel, geklopt in de sprint-à-deux door Marianne Vos. "Geen schande", vond Kopecky zelf, die zich amuseerde in haar eerste gravelkoers. Al zag ze ook af: "Mijn onderrug explodeerde toen ik alleen weg was met Marianne."

"Leuk was het wel, maar toen ik alleen was met Marianne, explodeerde mijn onderrug. Ik probeerde de spanning wat te verminderen. Het was verschrikkelijk en vrij pijnlijk, door al die putten op de onverharde paden."

"Het is geen schande om tweede te worden na Marianne. Het was mijn eerste gravelkoers, iets compleet anders", bekende Kopecky met de glimlach.

Amper ervaring in gravelwedstrijden, maar dat was er niet aan te zien. Lotte Kopecky mocht na een marathonaanval sprinten om de wereldtitel tegen Marianne Vos, maar moest zich tevreden stellen met zilver.

Pijn die Kopecky ook parten speelde in de sprint in Leuven? "Ik had die anders moeten aanpakken en vroeger beginnen", baalde ze.



"Ik had de kopgroep al flink uitgedund met een versnelling na 36 kilometer. Al snel waren we nog met z'n tweeën over en wist ik dat we zo naar de finish zouden rijden", deed Kopecky haar verhaal van het WK.



"Bergop probeerde ik Marianne wel onder druk te zetten, maar ze was ook heel sterk. Nu wil ik vooral herstellen, want de voorbije dagen was ik niet helemaal fit. Ik ben dus blij dat het vandaag toch goed verliep."



Afsluiten deed Kopecky met een boodschap voor de organisatie.



"Er was de voorbije dagen veel te doen om de veiligheid in koers en bij het binnenrijden van Halle is er een stukje dat niet echt verantwoord is. Ik hoop dat ze daar nog iets aan veranderen."