Geen veldritseizoen voor Shirin van Anrooij? Operatie lijkt oplossing voor aanslepende blessure: "Voelt als een opluchting"

zo 6 oktober 2024 08:58

Over het WK op de weg moest Shirin van Anrooij nog een kruis maken door krachtverlies in haar linkerbeen, op het WK gravel verbeet ze de pijn en ging ze wel van start. De Nederlandse finishte als 31e en deed achteraf het verhaal van haar blessure, waardoor ze wellicht het veldritseizoen mist. "Zoals het er nu naar uitziet, is er een operatie nodig. Dan zou ik er behoorlijk wat maanden uit liggen."

Ze stond met twijfels aan de start van het WK gravel, maar Shirin van Anrooij haalde de aankomst wel als 31e, op bijna 10 minuten van Vos en Kopecky. "Eigenlijk was het nog best wel leuk", glimlachte ze achteraf. "Stiekem hoop je dat het beter gaat dan vooraf gedacht, maar dat was niet realistisch. Ik merkte op het einde dat het moeilijk werd om de finish te halen." Het wereldkampioenschap tussen Halle en Leuven was de laatste wedstrijd voor een tijdje voor Van Anrooij. Een gevolg van een aanslepende blessure. "Voor mezelf is het ook nog niet 100% duidelijk", bekende de 22-jarige van Lidl-Trek.

Er is in ieder geval iets gevonden. Het voelt als een soort opluchting om te weten dat het goed kan komen. Shirin van Anrooij