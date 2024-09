Shirin van Anrooij mist nu ook WK door aanhoudende blessure: "Ik baal ontzettend"

Na het EK moet Shirin van Anrooij ook het WK wielrennen aan zich laten voorbijgaan. De Nederlandse kampt met krachtverlies in haar linkerbeen en komt dit seizoen niet meer in actie.

Ze was al afwezig op het EK in België en zal nu ook in Zürich niet op het zadel springen. Een aanhoudende blessure blijft Shirin van Anrooij dwarsbomen.

"Ik baal ontzettend, maar het is de enige juiste beslissing", zegt ze. "Ik merk al een tijdje dat ik krachtverlies heb in mijn linkerbeen. Meer onderzoek is nodig om precies te achterhalen wat de oorzaak is, dus ik kom dit wegseizoen niet meer in actie."

"Heel erg jammer, maar ik blijf positief en kan hopelijk toewerken naar een spoedig herstel.” Thalita de Jong vervangt Van Anrooij in de Nederlandse WK-selectie.

"Het is erg teleurstellend, in de eerste plaats natuurlijk voor Shirin, dat ze het WK niet kan rijden", zegt bondscoach Loes Gunnewijk. "Maar op dit soort momenten gaat gezondheid voor."

De WK-wegrit staat zaterdag op het programma in Zürich. Om 12.45 uur weerklinkt het startschot.