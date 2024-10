Elisa Longo Borghini triomfeert voor de 4e keer in Ronde van Emilia

Elisa Longo Borghini heeft nog maar eens toegeslagen in de Ronde van Emilia, een 1.Pro-koers in eigen land. De 32-jarige Italiaanse kampioene won er voor de 4e keer.

Bovenop een mistige San Luca, de beklimming die de vrouwen in de finale van hun Ronde van Emilia tweemaal moesten afwerken, haalde Longo Borghini het na een korte soloaanval.



Het was haar zevende seizoenszege. Eerder dit jaar won de Italiaanse onder meer de Ronde van Vlaanderen, de Giro en de Brabantse Pijl.



Vorige week in Zürich stond ze nog met het brons op het WK-podium naast Lotte Kopecky.



De Française Evita Muzic (FDJ-Suez) werd achter de rug van Longo Borghini tweede, haar landgenote Juliette Labous (Team dsm-firmenich PostNL) derde. Het was de elfde editie van de vrouwenwedstrijd van de Ronde van Emilia.