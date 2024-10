VIDEO - Wereldkampioen Tadej Pogacar krijgt meteen heel rek met regenboogtruien, voorlopig zonder witte broek

In een filmpje op Instagram heeft Tadej Pogacar zijn tenue getoond waarin hij het komende jaar mag fietsen. Met een hele rek aan regenboogtruien stapte hij de lift in, om dan gekleed in de regenboogtrui er opnieuw uit te komen.



Ook zijn fiets werd gepimpt in de regenboogkleuren. Voorlopig hield Pogacar het wel enkel bij een zwarte broek, al krijgt hij dankzij de shirtsponsor wel de mogelijkheid om in een witte broek te koersen.



Morgen zal de Sloveense wereldkampioen zijn regenboogtrui voor de eerste keer in koers mogen tonen. Hij rijdt de Ronde van Emilia. Ook Remco Evenepoel staat er aan de start.