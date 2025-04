Even kookten de potjes over in Genk. Net voor de penalty van Antwerp treiterde doelman Penders zijn tegenstander Chery, die enkele dagen eerder een strafschop gemist had. Toen de Nederlander de elfmeter perfect in de kruising gemaakt had, ging hij zijn gram halen. Nadien ontstond een opstootje waarbij Kerk, Chery en Kayembe geel kregen.