Kwam punt bij Westerlo op goed moment om vel van Kuyt te redden? "Wat bestuur denkt, heb ik niet in de hand"

"Als je me op voorhand had gevraagd of ik hier een punt wou pakken, had ik onmiddellijk getekend", was Dirk Kuyt eerlijk na de wedstrijd tegen Westerlo.

En toch stond de Nederlander met gemengde gevoelens voor de microfoon van DAZN. Beerschot kwam namelijk twee keer op voorsprong, maar gaf die telkens uit handen.

"Ik ben een mens die altijd wil winnen", wond hij er dan ook geen doekjes om. "In welke situatie dan ook. Als je twee keer op voorsprong komt, wil je die wedstrijd gewoon over de streep trekken."

"Maar goed, voor de wedstrijd hadden we onze situatie besproken en die is verre van rooskleurig. Je kan nu teleurgesteld zijn, maar tegelijk vind ik het heel knap van mijn jongens. Ze zijn blijven knokken."

"Dit is een punt waar we verder op kunnen bouwen. Het is een fundamentje om vertrouwen uit te halen, want voor resultaten heb je vertrouwen nodig. Hopelijk kunnen we daar tegen Anderlecht een vervolg aan breien."