Rode Duivels hoeven geblesseerde Kylian Mbappé niet te vrezen in Nations League-duel

Franse bondscoach Didier Deschamps heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de Nations League-wedstrijden, onder meer tegen de Rode Duivels. Een opvallende afwezige is sterspeler Kylian Mbappé. De spits van Real Madrid heeft een lichte blessure, Deschamps wil dan ook "geen enkel risico nemen" en laat hem thuis. Ook het pensioen van Antoine Griezmann als international is een hot topic in Frankrijk.

"Toch ben ik hier niet om risico's te nemen. Dat verklaart mijn keuze om hem niet op te nemen in de selectie voor de Nations League in oktober."

De oefenmeester laat zijn sterspeler in Madrid herstellen van zijn bovenbeenblessure. "Ik heb met Kylian gesproken", deelt Deschamps. "Hij heeft een probleem dat niet te ernstig is."

Wie zoekt, die vindt. Meestal toch, want Kylian Mbappé is nergens te bespeuren op de lijst van Franse bondscoach Didier Deschamps.

Enkele dagen geleden kwam het nieuws naar buiten dat Antoine Griezmann zich niet langer beschikbaar stelde voor de nationale ploeg.

Na een interlandcarrière van 10 jaar, met 44 treffers en 137 caps, heeft de aanvaller van Atletico Madrid meer nood aan rust.

Een keuze van de 33-jarige speler die zijn bondscoach begrijpt. "Antoine bereikt een leeftijd waarop er sprake is van fysieke en mentale vermoeidheid", beaamt Deschamps.

"Het was geen beslissing die hij nam in een of twee dagen. Toch wilde hij de bladzijde omslaan. We zullen hem missen op en naast het veld, want hij was een leider, maar bovenal een innemend en genereus persoon."