Geen Griezmann meer bij Les Bleus: aanvaller zwaait op zijn 33e af bij nationale ploeg

Antoine Griezmann (33) komt niet meer in actie voor de Franse nationale ploeg. Dat maakte de aanvaller vandaag zelf bekend op sociale media. De ster van Atlético Madrid speelde 137 keer voor Les Bleus. "Het is met een hart dat overloopt van herinneringen dat ik dit hoofdstuk afsluit."

Met de 2-0-winst tegen de Rode Duivels van begin deze maand als laatste wapenfeit, neemt Antoine Griezmann afscheid van de Franse nationale ploeg.

De vedette van Atlético Madrid was jarenlang een vaste waarde bij Les Bleus. Hij verzamelde maar liefst 137 caps. Daarin was Griezmann goed voor 44 goals en 38 assists.

Ook zijn prijzenkast raakte aardig gevuld. Griezmann werd in 2018 wereldkampioen met Frankrijk. In de finale tekende hij voor een goal en twee assists. Ook de Nations League stak hij in 2021 op zak.

Op het WK in Qatar was er een zilveren medaille voor Griezmann en co., net als op het EK in eigen land in 2016. Daar werd hij verkozen tot beste speler van het toernooi en werd hij topschutter.

Doorheen de jaren bouwde hij daarnaast een imposante recordreeks uit bij de nationale ploeg. Tussen augustus 2017 en maart 2024 maakte Griezmann zijn opwachting in elke interland van de Fransen.

Op zijn 33e vindt hij het nu welletjes geweest. "Het is met een hart dat overloopt van herinneringen dat ik dit hoofdstuk afsluit. Bedankt voor dit geweldige avontuur in de driekleur en tot snel", postte hij vandaag op sociale media.

De Rode Duivels hoeven hem dus niet meer te vrezen als ze op 14 oktober opnieuw tegenover Frankrijk staan.