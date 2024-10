UCI wuift protest van Letland weg: geen diskwalificatie van Van der Poel voor jump op voetpad tijdens WK

wo 2 oktober 2024 12:46

De Letse wielerfederatie heeft een open brief geschreven om haar ongenoegen te uiten dat de UCI op het WK Mathieu van der Poel niet gediskwalificeerd heeft. De Nederlander bracht op het voetpad toeschouwers in gevaar, oordeelde de Letse bond. Volgens het UCI-reglement staat daar diskwalificatie op. Desgevallend was de bronzen medaille naar de Let Tom Skuijns.



Niet alleen de Letse bond, ook alle tv-kijkers hadden gezien dat Mathieu van der Poel op 58 km van de finish even op het voetpad wipte om een aanval in de achtervolgende groep te beantwoorden. Dat duurde maar een 10-tal meter, maar reglement is reglement, denkt de Letse bond.



"Volgens het UCI-reglement 2.12.007, regel 7.6, moet een renner die op het voetpad springt en het publiek of andere renners in gevaar brengt, onmiddellijk gediskwalificeerd worden", schreef de federatie in de open brief.



Een renner die op het voetpad rijdt, wordt volgens het reglement beboet met 200 tot 1.000 Zwiterse frank (213 tot 1.066 euro), merken de Letten op. "Maar Van der Poel kreeg zelfs geen boete."



"Het echte probleem is evenwel dat hij toeschouwers in gevaar bracht, een inbreuk die eerder dit jaar consequent bestraft werd met de diskwalificatie van Marlen Reusser in Gent-Wevelgem, maar ook bijvoorbeeld bij Luke Rowe in de Ronde van Vlaanderen van 2018."



Volgens de open brief reed de Nederlandse kopman bewust op het voetpad om 3 renners voorbij te steken en niet om een val te vermijden.

Het lijkt erop dat sommigen meer gelijk zijn dan anderen, in het bijzonder wanneer het aankomt op onpopulaire beslissingen. De Letse wielerfederatie