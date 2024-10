Seizoen is amper 2 maanden aan de gang, maar nu al dreigt een eerste faillissement: hoe kan dat?

do 3 oktober 2024 06:39

Zes speeldagen ver en het Belgische voetbal davert alweer op zijn grondvesten. Hoe is het mogelijk dat Deinze enkele maanden geleden nog zijn licentie kreeg en nu al in noodweer verkeert? "Het is een verrassing, want de Singaporese investeerders hadden de garantie gegeven dat ze 11 miljoen konden vrijmaken als het nodig was."



Net op het moment dat de onbekende Singaporese investeerders wat vertrouwen hadden gewonnen in Deinze, maakten ze van de Dakota Arena een spookhuis. Een volgende hoofdstuk in de hele reeks aan clubs die de laatste jaren sneuvelde - denk maar aan KV Oostende, Lokeren of Moeskroen. Maar het merkwaardige is dat ook Deinze deze keer weer kon pronken met een licentie in aanloop naar het seizoen. Waren er dan nergens vage signalen van de puinhoop die de investeerders zouden maken? "Het is eerlijk gezegd een verrassing", is Lorin Parys, CEO van de Pro League, open. "Zeker omdat ze in het geval van Deinze garanties hadden gegeven dat ze 11 miljoen euro konden vrijmaken om te investeren in de club als dat nodig was." Grote woorden van de Singaporezen, maar enkele maanden later schiet er niets meer van over.

ACAFP zorgde tot voor kort voor geld in Deinze.

Brief met leugens?

Alle beloftes stonden voor aanvang van het huidige seizoen nochtans ook op papier. In een zogenaamde "comfort letter" zorgden de bestuurders voor zekerheid. Het enige probleem: "Het is aan zichzelf dat ze dat engagement hebben gemaakt", weet licentiemanager Nils Van Brantegem. Achteraf gezien in zeker opzicht dus een brief met leugens. Maar vergis je niet, het is niet zo dat de clubs door de werking met comfort letters volledig carte blanche krijgen. "Clubs die met een comfort letter werken, worden ingedeeld in een maandelijkse opvolging", legt Van Brantegem uit. "Als blijkt dat de club haar verplichtingen qua licentieschulden niet nakomt, dan is de eerste sanctie een transferverbod. Vanaf de tweede keer volgt er ook een puntenaftrek." Dat Deinze vorige week al tegen de lamp liep met een transferverbod, was dus al een teken aan de wand: "De betalingsachterstand die ze hadden, was al even gesignaleerd in de licentiecommissie", merkt Parys op.

Hun comfort letters dateren van februari of maart. Op 6 maanden tijd kan er veel veranderen. Nils Van Brantegem

Hoe konden ze dan tóch hun licentie krijgen voor een volledig seizoen? "Hun comfort letters dateren van februari of maart", weet Van Brantegem. "En op 6 maanden tijd kan er veel veranderen." "Door onze continue, maandelijkse opvolging kunnen we hun licentie niet meer intrekken. Maar als ze hun verplichtingen in die letter niet nakomen, gaan we zulke comfort letters in de toekomst nooit meer in aanmerking nemen." Zo worden toekomstige problemen vermeden. Maar er lijkt dus wel iets te schorten aan het hele systeem in het heden. "Ik vind het in elk geval niet kunnen dat iemand die comfort letter geeft om te tonen dat er voldoende middelen zijn, maar zich dan onttrekt aan zijn verplichting", is Lorin Parys duidelijk. "Dat lijkt mij iets wat nu te makkelijk gaat en daar willen we in de toekomst paal en perk aan stellen."

Arm omwringen

De oplossing is dan ook eenvoudig: de regels verscherpen, niet? Was het maar zo simpel. "Er staan heel wat obstakels in de weg om hardere garanties te vragen dan diegene die wij nu kunnen afdwingen", baalt Parys. "De concurrentiewaakhond kijkt mee naar de voorwaarden die wij opleggen." "We moeten dus een afweging maken tussen enerzijds heel streng zijn - en ervoor zorgen dat je de competitie begint én eindigt met dezelfde clubs - en anderzijds voldoende kansen geven aan nieuwe clubs om zich te bewijzen in de competitie." "Als je daar te streng in bent, dan maak je het bijna onmogelijk voor de nieuwe clubs - promovendi uit eerste nationale bijvoorbeeld - om te voldoen aan alle strenge voorwaarden." "En dan is er nog de factor buitenlandse investeerders. Daar laat de Europese regelgeving het niet toe om onderscheid te maken op basis van nationaliteit." "We richten ons dus op wat we wel kunnen doen: wat zo'n club doet op het terrein en daar hebben we heel strenge voorwaarden opgelegd."

We hebben één van de strengste licentiesystemen binnen de UEFA. Nils Van Brantegem