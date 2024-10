Roeselare grijpt de macht in Lotto Volley League, Aalst dwingt Maaseik tot het uiterste in tiebreak

De Lotto Volley League heeft voor het eerst één leider. Kampioen Roeselare maakte een avondwandeling tegen Gent, dat kansloos onderuit ging in Schiervelde. Maaseik moest op zijn beurt knokken tegen uitdager Aalst. In een spannende vijfsetter stelde de vicekampioen de tweede plek veilig.

Dat Roeselare alles onder controle had bij het bezoekje van Gent, werd al snel duidelijk. De landskampioen deelde meteen een duidelijk signaal in set 1: 25-12.

Een tik die de ploeg uit Oost-Vlaanderen niet meer te boven kwam. Al klampte het - met medewerking van Roeselare - in de laatste set nog aan. Toch kroonde de thuisploeg zich relatief makkelijk tot leider na 25-19 en 25-23 en dus ook 3-0.

Met de confrontatie tussen Maaseik en Aalst stond er een eerste grote krachtmeting op de agenda. Dat hebben de Limburgse supporters geweten.

Hun ploeg startte goed in eigen huis, maar zag het team van Frank Depestele steeds terugklauwen. In de tiebreak liet Maaseik zijn voorsprong niet meer los: na een thriller (3-2) wordt de vicekampioen 2e in de stand.