Mijlpaal: Hans Vanaken speelt zijn 50e Champions League-wedstrijd (en krijgt lof van Olivier Deschacht)

Club Brugge-aanvoerder Hans Vanaken treedt vanavond voor de 50e keer aan in de Champions League. "Als Club kampioen blijft spelen, gaat hij mijn record nog verdubbelen", grinnikt zijn voormalige tegenstander Olivier Deschacht in de podcast Sporza Daily.

"Hans is bijna nooit geblesseerd, op-en-top prof", steekt Deschacht de loftrompet over Vanaken.

Al vindt hij 50 stuks ook straf. "Ja, ongelooflijk", stelt de voormalige tegenstander van Vanaken in Sporza Daily.

Een iemand speelde nog meer Champions League-wedstrijden voor een Belgische club. Olivier Deschacht kwam in zijn carrière aan 63 stuks voor Anderlecht.

Vanavond speelt Club Brugge Europees bij de Oostenrijkse formatie Sturm Graz. Voor Hans Vanaken wordt het een bijzondere avond, hij rondt de kaap van 50 wedstrijden in de Champions League .

"Hans is op en top prof", weet ex-Anderlecht-speler Olivier Deschacht.

"Hans is een slimme voetballer"

"Het lijkt alsof hij er geen moeite heeft. Hans is nooit moe na een wedstrijd."

Hans Vanaken is verbaal heel actief is op het terrein. Af en toe botste het, maar na match bleef daar niks van hangen.

Hans Vanaken is verbaal heel actief is op het terrein. Af en toe botste het, maar na match bleef daar niks van hangen.

Nochtans waren Deschacht en Vanaken felle rivalen, in verhitte toppers tussen Anderlecht en Club Brugge.



"Hans is verbaal heel actief is op het terrein", lacht Deschacht. "Af en toe botste het, maar na de match bleef daar niks van hangen."



Net als Deschacht is Vanaken een trouwe voetballer. Dit jaar is hij aan zijn 10e seizoen bij Club Brugge begonnen.



"Uniek in een voetbalwereld waar veel spelers gek gemaakt worden met geld", weet Deschacht.

"Niet dat Hans weinig verdient in Brugge, maar hij kiest ervoor om iets neer te zetten waar ze het over 50 jaar nog over kunnen hebben."



Zoals zijn 50e optreden vanavond in de Champions League voor Club Brugge, live te volgen in onze app, op onze website en in Sporza op Radio 1.