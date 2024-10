Kijk zaterdag en zondag live naar het WK gravel: deelnemers, parcours en uitzenduren

Komend weekend staat tussen Halle en Leuven het 3e WK gravel op het programma. Een bonte mix van wegcoureurs en offroadrenners strijdt om de regenboogtrui, met Mathieu van der Poel als topfavoriet. Bij de vrouwen is het uitkijken naar de allereerste gravelwedstrijd van Lotte Kopecky. Dat en meer leest u allemaal in de WK-gids hieronder.

Een kolfje naar de hand van Matej Mohoric . In zijn allereerste (!) gravelkoers klom de Sloveen niet alleen ijzersterk, hij pakte vooral uit met zijn handelsmerk: afdalen.

De tweede editie van het WK gravel was een heruitgave van de eerste. Opnieuw maalden de deelnemers door het grind van Veneto in het noorden van Italië.

Ook Demi Vollering moest haar meerdere erkennen in Niewiadoma. Op de streep werd de Tourwinnares ook nog eens geklopt door medevluchtster Silvia Persico.

Bij de vrouwen komt Katarzyna Niewiadoma haar titel verdedigen, maar of ze in topvorm verkeert, is twijfelachtig.

Na haar Touroverwinning kreeg de Poolse af te rekenen met het coronavirus. Vorige week maakte Niewiadoma haar comeback op het WK op de weg. In hondenweer finishte ze als 17e, op 3 minuten van de wereldkampioene.

Dat was Lotte Kopecky. Zij rijdt zaterdag haar allereerste gravelwedstrijd. Meteen voor goud?

Haar ploeggenote Lorena Wiebes voert een sterke Nederlandse selectie aan, met ervaren veldrijdsters als Marianne Vos, Lucinda Brand, Puck Pieterse, Shirin van Anrooij en Fem van Empel. Wiebes was vorig jaar de winnares van het EK in Oud-Heverlee.

Meer buitenlands gravelgeweld aan de start: de eerste wereldkampioene Pauline Ferrand Prevot, de Australische specialiste Tiffany Cromwell (vorig jaar eerste op het EK) en de Amerikaanse kampioene Lauren Stephens.

In totaal hebben 138 eliterensters zich ingeschreven voor het WK gravel.