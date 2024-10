Champions League wordt zware opgave: Asterix Avo kan Serviërs maar een setje ontfutselen in heenmatch

Voor het tweede jaar op rij de groepsfase van de Champions League halen, wordt een moeilijke opdracht voor Asterix Avo. De Belgische landskampioen verloor in Beveren zijn heenwedstrijd van de laatste kwalificatieronde met 1-3 van Tent. Dus moeten onze landgenotes volgende week een kleine stunt bewerkstelligen in Servië.

En of het vorig jaar naar meer smaakte.

Asterix Avo Beveren mocht toen voor het eerst proeven van de Champions League. Dit seizoen wil de landskampioen en bekerwinnaar opnieuw bikkelen op het allerhoogste niveau.

Dan moet Asterix Avo wel de Servische kampioen over twee wedstrijden opzij zetten. Een stevige opgave, want de ploeg staat bekend als talentenfabriek van de nationale ploeg. Zo bleek ook vanavond.

Tent Obranovac nam meteen de wedstrijd in handen. In Beveren speelde het een versnelling hoger dan de thuisploeg in set 1, die logischerwijs ook naar de bezoekers ging: 20-25.

Een opflakkering in set 2 deed vermoeden dat Asterix Avo het tij kon keren. Aanvallend deden Iris Vos en Manon Stragier het prima, maar net in money time - en na een lichte voorsprong - miste de ploeg scherpte in verdediging om het af te maken. Opnieuw 20-25: de opdracht werd moeilijker.

Toch lieten de vrouwen de moed niet zakken. Na het betere knokwerk kond coach Kris Vansnick setwinst vieren. De 25-23 en 1-2 in sets gaf vertrouwen, maar dan volgde een dip. In een mum van tijd stond het 4-12 in de slotset, wedstrijd gespeeld.

En dus is het verdict pittig: in Servië zullen de Belgen een kleine stunt uit de mouwen moeten schudden om alsnog naar de groepsfase van het kampioenenbal te mogen.