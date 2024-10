Lotto-Dstny blijft inzetten op wetenschappelijke omkadering en gaat langer voort met UGent als partner

Performance manager Nikolas Maes: "De kracht en kwaliteit van ons performance team zit in de wisselwerking tussen trainers, nutritionisten, dokters en wetenschappers van UGent en van die kennis willen we de komende 4 jaar nóg meer gebruik maken."

"Met Kobe Vermeire hebben we sinds dit seizoen een voltijdse trainer in huis die is aangesloten bij de vakgroep van professor Boone. Zo kunnen we steeds zin van onzin scheiden en elke nieuwe trend die door het peloton waait, wetenschappelijk aftoetsen."

Lotto-Dstny kondigt daarnaast ook de komst van Victor Verschaeve aan als innovation coach. Wannes Taelmans zal instaan voor de aerodynamische testen. "Zij zullen als freelancer aan de slag gaan en meebouwen aan de

verdere professionalisering van het team", klinkt het.