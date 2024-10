Uitgekookt team met meesterlijke verdediger: dit staat Oostende straks te wachten tegen titelverdediger Malaga

di 1 oktober 2024 09:45

Oostende begint vanavond aan zijn 9e campagne op een rij in de Champions League, met een thuismatch tegen titelverdediger Malaga. Sam Van Rossom, tot vorig seizoen nog spelverdeler bij de kustploeg en straks onze cocommentator, blikt vooruit op het Europese seizoen van de Belgische kampioen. "Ze hebben de kwaliteiten in huis om opnieuwe een goeie campagne te spelen", meent Van Rossom.

Bij de aanvang van de 9e editie van de Champions League zijn er slechts 3 clubs die er elk jaar bij geweest zijn op het kampioenenbal: AEK, Tenerife en... Oostende. Maar de start van jaargang 9 belooft voor de kustploeg bijzonder pittig te worden, met de komst van de Spaanse topper Malaga. De club uit het zuiden van Spanje won vorig seizoen de Champions League en zakt dus als titelverdediger af naar de Belgische kust. Dat die CL-zege geen toevalstreffer was, bewees Malaga 2 weken geleden nog door de FIBA Intercontinental Cup te winnen, zeg maar het WK voor clubs uit de verschillende FIBA-regio's. Als kers op de taart pakte het ruim een week geleden ook nog de Spaanse Supercup door grootmacht Real Madrid te verslaan.

Malaga is een ploeg met enorm veel automatismen. Het wordt heel lastig voor Oostende. Sam Van Rossom

Oostende is dus gewaarschuwd: dit Malaga draait nu al op toerental. "Als we eerlijk zijn, maakt Oostende normaal gezien geen kans", luidt de nuchtere vooruitblik van Sam Van Rossom. "Het is een ploeg die al heel goed gerodeerd is, omdat ze al een aantal jaren samen spelen. Sinds coach Ibon Navarro ruim 2 jaar geleden gekomen is, zijn ze begonnen met een heel constant project uit te bouwen. Ze doen maar 2 à 3 wissels per jaar in hun ploeg." "Vaak zie je dat het bij de grote teams in het begin van het seizoen nog wat zoeken is, maar dat is bij Malaga niet het geval. Het is een ploeg met enorm veel automatismen, heel volwassen. Ze spelen nu al het spel dat ze willen spelen. Dus ja, het wordt heel lastig voor Oostende."

Als de puzzelstukjes op tijd in elkaar vallen, denk ik dat het opnieuw een mooie Europese campagne kan worden. Sam Van Rossom

Malaga is duidelijk de topfavoriet in de groep, maar daarnaast vewacht Sam Van Rossom een open strijd tussen Oostende, Petkimspor uit Turkije en het Poolse Szczecin. "Dat zijn wat mij betreft geen onoverkomelijke teams", meent Van Rossom. "Als je tegen een van die twee een 2 op 2 kunt halen en tegen de andere een 1 op 2, dan kun je misschien wel 2e worden in de groep en heb je thuisvoordeel in de play-ins. Ik denk dat Oostende daar zijn doel van moet maken." "Maar het zal wel heel dicht bij elkaar liggen", verwacht Van Rossom. "Het zal echt afhangen van de details. Als de puzzelstukjes op tijd in elkaar vallen, denk ik dat het opnieuw een mooie Europese campagne kan worden. Al zal Oostende dan wel snel een nieuwe point guard nodig hebben."



Malaga won onlangs de FIBA Intercontinental Cup.

Pijnpunt

En daar raakt Sam Van Rossom meteen het Oostendse pijnpunt aan. Door de blessure van de Amerikaanse spelverdeler Marcus Zegarowski is de spoeling op de point guard-positie heel dun geworden. Met Noah Meeusen en Corentin Efono heeft Oostende weliswaar twee beloftevolle guards in huis, maar het jonge Belgische duo mist nog de ervaring om ook op Europees vlak zijn stempel te drukken. "Of ik nog geen telefoontje kreeg van Oostende om te depanneren? Ik ben met pensioen, hé", lacht Van Rossom. "Neen, dat telefoontje zal er niet komen en ik zou dat ook sowieso niet meer doen."

Ik verwacht dat Oostende snel een nieuwe spelverdeler zal binnenhalen. Sam Van Rossom

"Ik verwacht wel dat Oostende snel een nieuwe spelverdeler zal binnenhalen. Tot dan is het voor die twee jongens een ideale kans om speelminuten op een bepaald niveau te krijgen, al zullen ze in de Champions League zeker leergeld moeten betalen." "Zonder afbreuk te willen doen aan Meeusen of Efono: als je Europees wil meedoen, zullen ze meer ervaring nodig hebben op de point guard om matchen tot een goed einde te brengen. Dus ik verwacht wel dat er snel een vervanger voor Zegarowski zal staan." "In zijn geheel denk ik niet dat dit Oostende veel slechter of beter zal zijn dan het Oostende van vorig jaar. Oké, ze moeten wel weer wat Amerikaanse rookies inpassen. Dat vergt altijd wel wat tijd, zeker op Champions League-niveau. Ik ben wel benieuwd hoe ze daarop zullen reageren."

Zo'n nederlaag tegen Mechelen is misschien geen slechte wake-upcall in het begin van het seizoen. Sam Van Rossom

Een thuisnederlaag tegen Mechelen afgelopen weekend was misschien ook niet meteen bemoedigend met het oog op de clash met Malaga. "Je verliest nooit graag en zeker niet in eigen huis", weet Van Rossom. "Langs de andere kant is het misschien niet slecht dat de spelers beseffen dat het niet zal lukken zonder hard te werken. Dus op dat vlak is het nooit slecht om in het begin van het seizoen zo'n wake-upcall te krijgen. Het BNXT-seizoen is nog lang genoeg." "En vlak voor de match tegen Malaga kan dat iedereen wel weer even op scherp zetten. Misschien zorgt het wel voor een reactie tegen een ploeg waartegen je op papier volledig de underdog bent. Oostende kan echt zonder druk spelen."



Door de blessure van spelverdeler Zegarowski rust er nu plots veel druk op de schouders van de 18-jarige Noah Meeusen.

Defensieve masterclass

En terwijl Oostende op dit moment misschien het kwetsbaarst is op de point guard-positie baadt Malaga net op die positie in weelde: het koppelt de offensieve power van Kendrick Perry aan de defensieve kracht van Alberto Diaz, die bekend staat om zijn meesterlijke defense. Waar kan Sam Van Rossom het meest van genieten? "Toen ik zelf nog speelde, stond ik toch liever tegenover de offensieve power. Want ik heb vaak tegen Diaz gespeeld in Spanje en ik weet dat het in verdediging echt een ambetanterik kan zijn", grijnst Van Rossom. "Offensief is hij geen geweldige speler, maar hij heeft zijn plaats in die ploeg afgedwongen met de dingen die hij goed kan en dat is verdedigen. Hij is echt een defensieve specialist. Maar kijk, dat is ook weer goed voor de Oostendse jongeren om te voelen wat het niveau in Spanje en in Europa is. Daar kunnen ze weer uit leren."

programma oostende Oostende Malaga 01/10 Petkimspor Oostende 09/10 Szczecin Oostende 22/10 Oostende Szczecin 05/11 Malaga Oostende 03/12 Oostende Petkimspor 17/12