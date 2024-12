Oostende geeft na rust voorsprong uit handen tegen Petkimspor en moet als 3e naar play-ins in Champions League

Oostende heeft zich niet meer voorbij Petkimspor kunnen wurmen in groep B van de Champions League. De kustploeg begon uitstekend aan de slotspeeldag tegen de Turken, maar gaf de voorsprong in het derde kwart uit handen. Het werd uiteindelijk 76-85. Petkimspor behoudt zo zijn 2e plek. Oostende gaat als 3e naar de play-ins, daar wacht de nummer 2 uit groep A.

De tweede plek in Champions League-poule B: dat stond vanavond nog op het spel in Oostende. De West-Vlamingen waren al zeker van de play-ins, maar konden met die 2e plek dromen van een minder zware tegenstander.



De nummers 2 en 3 worden namelijk gekruist met de nummers 2 en 3 uit groep A. Maar om nog een plekje op te schuiven, moest Oostende vanavond wel voorbij Petkimspor.



Laat dat nu net de ploeg zijn die plek 2 bezette voor aanvang van de slotspeeldag. In een duel op het scherpst van de snee begonnen beide teams dan ook bijzonder gretig: ze waren allebei belust op dat ene stekje.



Vooral Oostende kwam erg vinnig voor de dag. Het bouwde in het eerste quarter een voorsprong van 7 punten uit, hoofdzakelijk dankzij Allen en Audige.

Een minder momentje in het tweede kwart liet die voorgift helemaal wegsmelten, maar nog voor rust trapte de kustploeg het gaspedaal weer in: 42-37 was de ruststand.



Een goeie uitgangspositie om door te stomen richting zege, zo leek. Al wist niemand op dat moment dat Oostende het in het derde quarter helemaal uit handen zou geven. De partij kantelde, plots stond Oostende 5 punten in het krijt tegen een iets sterker Petkimspor en een uitstekende Breein Tyree (ex-Oostende).



Oostende sloeg nog terug tot 66-66, maar ging in het slot kopje-onder. Het werd 76-85 en dat betekent dat de West-Vlamingen niet meer opschuiven in het klassement. Ze mogen zich opmaken voor een duel tegen de nummer 2 uit groep A in de play-ins. Woensdagavond weten ze wie dat wordt.