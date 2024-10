Toptalent Cat Ferguson (18) profiteert van misslag bij favoriete Charlotte Kool en sprint naar de winst in Binche

Cat Ferguson heeft haar landgenote Pfeiffer Georgi opgevolgd als winnares van Binche-Chimay-Binche. De amper 18-jarige Britse, goed voor de dubbele wereldtitel bij de junioren vorige week, verzilverde haar topvorm in de sprint van een uitgedund peloton. Favoriete Charlotte Kool werd afgeremd door een mechanisch probleem op de kasseien in de slotkilometer.

Wat goed is, komt snel. Als stagiare bij Movistar heeft Cat Ferguson meteen toegeslagen in een klassieker.

En dat was een ware afvallingskoers. De vierde editie van Binche-Chimay-Binche bij de vrouwen ontplofte met een spervuur aan aanvallen op de lokale rondes.



Niet dat die echt succes opleverden, maar zo kwam de deur achteraan wel steeds meer open te staan. Het peloton splitte zelfs even door waaiers in het herfstige Wallonië.



In de laatste ronde duo raakte dan toch een duo weg met de Nederlandse Anneke Dijkstra en de Française Victoire Berteau. Meer dan 15 seconden voorsprong kregen ze niet en onder de rode vod zat hun avontuur erop.

Het stevig uitgedunde peloton, onder leiding van Movistar en DSM-Firmenich PostNL, mocht sprinten voor de winst op de kasseitjes in Binche. Topfavoriete Charlotte Kool kwam daar alleen nooit echt aan toe door een hapering.

Ferguson maalde er niet om en snelde weg van alles en iedereen. Zij bleef wél gespaard van mechanische pech en vierde haar eerste grote zege op amper 18-jarige leeftijd.

Als dubbel wereldkampioene bij de junioren in Zürich zet de Britse vanaf januari meteen de stap naar de profs. Een vrouw om in de gaten te houden, zoveel is nu al duidelijk.

De Oostenrijkse Christina Schweinberger werd voor het tweede jaar op een rij tweede in Binche, de Finse Anniina Ahtosalo eindigde als derde voor het derde jaar op een rij. Beste Belgische was Marthe Truyen op plek vijf, Margot Vanpachtenbeke finishte op negen.