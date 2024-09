Olav Kooij zet punt achter seizoen door steentje in zijn knie

"Kooij had de afgelopen dagen last van zijn knie. Medisch onderzoek wees uit dat er een steentje in zijn knie zat. Dit was wellicht het gevolg van een eerdere valpartij en moet nu operatief worden verwijderd."



"Na de ingreep heeft hij een korte periode van rust nodig, voordat hij aan zijn herstelproces kan beginnen. Gezien de timing is besloten dat zijn seizoen voorbij is", luidt het in de mededeling van Visma-Lease a Bike.



Kooij kan terugblikken op een geslaagd 2024. De Nederlander opende het seizoen met een zege in de Clasica de Almeria en won etappes in de UAE Tour, Parijs-Nice, de Giro en de Ronde van Polen.



Begin deze maand sprintte hij naar de bloemen in de BEMER Cyclassics. Daarnaast werd hij 6e in Gent-Wevelgem, 2e op het Nederlands kampioenschap op de weg en verloor hij 2 weken geleden de sprint om de Europese kampioenentrui tegen Tim Merlier.