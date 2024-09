Sprakeloze Eddy Merckx "begon te vrezen" toen hij aanval Pogacar zag: "Ik ben niet snel meer onder de indruk, maar nu ..."

zo 29 september 2024 20:19

Zelfs 'De Kannibaal' zat met open mond voor zijn tv-scherm. Ook Eddy Merckx keek vol ongeloof naar de krachttoer van Tadej Pogacar op het WK. "Hij is de sterkste renner van zijn generatie. Daar is geen enkele twijfel meer over", aldus onze landgenoot in een interview met Le Parisien.

In 1974 lukte Eddy Merckx de mythische 'Triple Crown' - Tour, Giro én WK in één seizoen winnen - als eerste. Vóór zondag flikte alleen Stephen Roche (1987) die hattrick nog.



En nu kwam daar dus ook Tadej Pogacar bij.



In een interview met Le Parisien spaart Eddy Merckx zijn lof allerminst: "Wat hij gedaan heeft, is echt ongelofelijk. Ik heb er geen woorden voor." De vijfvoudig Tourwinnaar geeft toe dat zelfs hij een aanval van ruim honderd kilometer niet aangedurfd zou hebben. "Daar moet je goed gek voor zijn", lacht Merckx. "Toen hij aanviel, begon ik te vrezen voor hem. Ik verzekerde dat Tadej veel te vroeg vertrokken was. Normaal is het onmogelijk om te winnen na zo'n lange aanval, maar Tadej flikte het."

Ik vermoedde dat Tadej wereldkampioen kon worden, maar nooit op deze manier. Eddy Merckx