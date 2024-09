Remco Evenepoel kijkt met verstomming naar "uitzonderlijke" Pogacar: "Abnormaal wat er vandaag gebeurd is"

zo 29 september 2024 17:37

Meer zat er een niet in dankzij een "outstanding Tadej". De simpele analyse die ook Remco Evenepoel moet maken na een nieuwe Pogacar-show. De Belgische kopman zag sterretjes in de achtervolging op de Sloveen. "Het is gewoon iets abnormaals wat hier gebeurt", deelt Evenepoel.

"Tsja, je moet eerlijk zijn ... Ik had niet gedacht dat het op dat moment zou gebeuren." Het is duidelijk dat Tadej Pogacar zijn maatje Remco Evenepoel heeft verrast met zijn uitval op 100 kilometer van de streep. De Belgische kopman wilde op dat moment niet reageren op de - achteraf - winnende zet. "We hadden met Laurens De Plus nog een sterke renner vooraan. Het is toch best uitzonderlijk dat Pogacar voorop blijft, want ook wij hebben niet stilgezeten", schudt hij zijn hoofd. "Ik heb er weinig aan toe te voegen." "Ik zag hem natuurlijk gaan, maar ik had het gevoel dat je je beter kon verstoppen op dit rondje. De tactiek was niet slecht. Het is gewoon iets abnormaals wat hier gebeurt." "Want het was een afvallingskoers, een slopend WK, met meer draaien en keren dan vooraf gedacht. Meer kon ik niet doen. Vanaf ronde 4 moest ik erg diep gaan en was het ronde na ronde afzien."

Hij is de enige die het verdient om in de regenboog te rijden. Remco Evenepoel