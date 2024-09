Lefgozer Tadej Pogacar voelde zich "als een kind": "Ik weet zelf niet wat ik dacht bij mijn aanval"

Geschiedenis schrijven is één ding. De manier waarop je dat doet, is nog iets anders. En of Tadej Pogacar (26) bezig is met zijn nalatenschap. In Zürich toonde hij nog eens dat hij de beste renner van de wereld is. "Natuurlijk was dit niet het plan", vertelde hij over zijn ongezien nummertje.

Hij was dé topfavoriet en Tadej Pogacar heeft zijn queeste meesterlijk afgerond. "Ik kan niet geloven wat er zonet is gebeurd", vertelde hij na zijn fenomenale stunt in Zürich.

"Na zo'n seizoen had ik mezelf veel druk opgelegd", gaf hij toe. "Druk bij mezelf en anderzijds wilden mijn ploeg en team deze overwinning ook heel erg graag."

Op 100 kilometer van de finish zette hij zijn turbo al aan. "De race had zich snel ontwikkeld. Er was een gevaarlijke ontsnapping weg."

"Misschien was het een stomme aanval van mij, maar gelukkig zat Jan (Tratnik) voorin. Zelf heb ik nooit opgegeven. Het is een ongelofelijke dag. Ik kan het gewoon niet geloven."

Pogacar gaf toe: dit was niet het plan. "Natuurlijk niet. We wilden de race onder controle houden, maar de koers was zo snel opengebroken."

"Ik weet zelf niet wat ik toen dacht. Ik ging gewoon mee met de flow en gelukkig heb ik het gehaald. Het was zo lastig."

Wist hij dat zijn concurrenten niet bij de pinken waren? "Neen, ik zag niet waar ze zaten, maar er zat gewoon iets in mij. Als een kind dat aan het spelen is. Ik weet het gewoon niet. Ik had er niet over nagedacht en ik heb op mijn instinct gekoerst."

De Sloveense winnaar had zo hard naar deze trui verlangd. "Ja, want na vele jaren te vechten voor de Tour en andere koersen had ik het WK nog nooit als duidelijk doel kunnen aanstippen."

"Dit jaar liep alles vlotjes en na een perfect seizoen was dit het grote doel. Nogmaals: ik bedank mijn team, want zonder hem was het niet mogelijk geweest."