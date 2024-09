Onze analisten in de studio zagen een paniekreactie bij de Belgen: "Niemand was klaar voor dit scenario"

In de Strade Bianche deed hij het vanop 80 kilometer van de finish. Maar weinigen hadden zien aankomen dat Tadej Pogacar de koers zou openbreken op 100 kilometer van de finish. Onze analisten Greg Van Avermaet en Sep Vanmarcke zagen dat de Belgische ploeg daar niet klaar voor was.

Tadej Pogacar verraste vandaag iedereen door de koers uitzonderlijk

vroeg open te breken. Op 100 kilometer van de finish ging hij op de trappers staan en maakte hij de sprong naar de kopgroep.

De kersverse wereldkampioen gaf achteraf toe dat het misschien een domme aanval was: “Ik had er niet over nagedacht.”

Ook Greg Van Avermaet keek er met verwondering naar: “Het is frappant dat hij dat niet gepland had. En het dan ook nog kan afronden. Indrukwekkend."

Sep Vanmarcke deelt die mening. “Het kan alleen bij hem. Dit is niet normaal. Iedere andere kopman en elke ploegmaat komt met een uitgekiend plan aan de start. Alles om die ene cartouche op het juiste moment af te schieten. Maar Pogacar denkt er niet over na. Straf."

Risicovol was het wel. “Er loert altijd wel gevaar om de hoek. Na zo een lange koers moet je altijd oppassen voor de klop van de hamer. Op het laatste kwam de groep met Remco ook nog dicht. Maar kijk…”