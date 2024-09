José Mourinho op zijn best: coach bestraft omdat hij laptop met foute beslissing van ref pal voor camera zet

José Mourinho is zijn streken nog niet verleerd. Tegen Union liet hij zich vorige week al enkele keren opmerken in zijn typische stijl, zondag ging de Fenerbahçe-trainer nog een stapje verder. Een doelpunt van Dzeko werd te vroeg afgefloten voor buitenspel, dus vond de Portugees er niets beters op dan de foute beslissing ostentatief aan de camera's te gaan tonen.

Zelfs op zijn 61e doet 'The Special One' zijn bijnaam nog alle eer aan. In de wedstrijd Antalyaspor-Fenerbahçe eiste José Mourinho als vanouds alle schijnwerpers op.

Een kwartier voor tijd maakte Edin Dzeko de 0-2 voor het Fenerbahçe van Mourinho, maar die goal werd afgevlagd en zo ging het feestje niet door.

Uiteraard was de Portugees niet te spreken over de beslissing van de scheidsrechter en dat liet hij duidelijk blijken.

Mourinho zette het beeld van de fase stil op zijn laptop en plaatste zijn scherm dan ostentatief voor een van de camera's langs de zijlijn. Iedereen móést zien hoe zijn ploeg benadeeld werd.

Maar scheidsrechter Aydin kon niet lachen met de sneer van de Portugese coach en schoof hem even later een gele kaart onder de neus.

Eind goed, al goed voor Mourinho: twee minuten later viel de 0-2 alsnog en bleek alle commotie een maat voor niets.