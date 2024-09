VIDEO - Om van achterover te vallen! Kopecky en De Wilde eindigen WK-viering op de grond: "Julie is een kieken!"

Een regenboogtrui en een gouden medaille, dat weegt! Julie De Wilde ondervond het aan den lijve toen ze wereldkampioene Lotte Kopecky in de lucht wilde heffen. Hun WK-viering eindigde met een val op het WK-podium. "Er is gelukkig geen schade", reageerde de winnares. "We zullen er eens goed mee lachen. Julie is gewoon een kieken."