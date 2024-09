Geen Belgisch eremetaal op slotdag WK G-wielrennen: Marvin Odent past voor brons door lekke band en eindigt 7e

za 28 september 2024 10:04

In de wegrit van de H3-klasse heeft Marvin Odent, al goed voor brons in de tijdrit, niet voor een laatste Belgische medaille kunnen zorgen op het WK in Zürich. De handbiker had lange tijd uitzicht op het brons, maar moest na een lekke band in de voorlaatste ronde passen. Odent viel terug naar de zevende plaats en zo eindigt de Belgische medaillestand op het WK G-wielrennen op 6 stuks.

Ook op de voorlaatste dag van het WK wielrennen in Zürich hadden de weergoden hondenweer in petto. Van die extra zware omstandigheden maakte de Franse topfavoriet Mathieu Bosredon al vroeg gebruik. In de glooiende openingsfase snelde Bosredon weg van de concurrentie, Belgische medaillehoop Marvin Odent hield stand in een groepje dat mocht strijden om het brons. Tot pech om de hoek kwam kijken in de voorlaatste ronde. Odent moest de Noor Gyldenohr en de Sloveen Doplihar laten rijden na een lekke band, waardoor hij nog terugzakte naar de zevende plek in de eindafrekening. Geen tweede bronzen WK-medaille voor de Belgische handbiker, na al diezelfde kleur in de tijdrit. De H3-wegrit was ook meteen het laatste onderdeel waarin Belgen in actie kwamen op het WK G-wielrennen. Ons land klokt af op 6 medailles in Zwitserland.

uitslag WK-wegrit H3-klasse 1. Mathieu Bosredon (Fra) 57,8 km in 1h42'38" 2. Martino Pini (Ita) +5'54" 3. Christian Gyldenohr (Noo) +6'18" 4. Anej Doplihar (Slo) +6'20" 5. Mirko Testa (Ita) +8'09" 6. Johan Quaile (Fra) z.t. 7. Marvin Odent +9'25" 14. Jean-François Deberg + 1 ronde

Odent: "WK was al geslaagd na brons in de tijdrit"