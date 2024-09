Bart Swings viert 50e verjaardag skeelermarathon van Berlijn in stijl: met 9e zege in 12 jaar

De 10 jaar jongere Belg Jason Suttels, die vorig jaar de beste was, eindigde als tweede op een nieuw parcours. Hij legde op 1,5 minuut van Swings de Duitser Felix Rijhnen erop in een spurtje me z'n tweeën.



Met Indra Médard als vierde had België 3 man bij de eerste tien. Bij de vrouwen zegevierde de Nederlandse Berber Vonk voor Johana Viveros en Aura Quintana. Jorun Geerts werd achtste.



De Duitse organisatie was heel blij met de winst van Hall of Famer Bart Swings in de jubileumeditie, die won er zijn eerste keer in 2013 en nu 12 jaar later staat de teller op 9.



Swings gaat aan de leiding in de WB-stand na 5 manches. Eerder zegevierde hij in Rennes, Suttels was de beste in Harbin.