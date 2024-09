Jonas Rickaert juicht in Zwevezele Koers, Arnaud De Lie valt en geeft op

Jonas Rickaert heeft een zwak voor nationale wedstrijden zoals Zwevezele Koers. Rickaert is geen veelwinnaar. Zijn twee vorige zeges waren ook nationale wedstrijden met de GP Briek Schotte in Desselgem in 2023 en de GP Raf Jonckheere in Westrozebeke in 2021.



Het was de 73e editie in Zwevezele van een koers die in 1949 het levenslicht zag en dus zijn 75e verjaardag vierde. Het peloton kreeg 153 km voor de wielen of 16 ronden. Arnaud De Lie was de publiekstrekker, maar kwam reeds vroeg ten val. Hij gaf op met schaafwonden en een pijnlijke knie.



Door het hoge tempo viel alles vrij snel uit elkaar. In volle finale vormden Rickaert, Poelvoorde, De Bondt, Vangheluwe, Vercouillie en Warlop een kopgroep van 6.



Warlop en Vercouillie kwamen niet echt meer tot sprinten na een tempoversnelling van Poelvoorde onder de rode vod. De 18-jarige Belg leek het te zullen halen tot Rickaert op het eind er alsnog op en over ging. Hij is de opvolger van Gerben Thijssen.



