Dirk Kuyt ziet stadsderby als kans om veel goed te maken bij Beerschot: "De fans? Zij zullen achter ons staan"

Het rapport van de seizoenstart is pijnlijk, het gerommel bij de fans nog pijnlijker. Zondag heeft Beerschot een van de belangrijkste afspraken dit seizoen: de stadsderby tegen Antwerp. Trainer Dirk Kuyt merkt dat heel wat mensen al rekenen op een nederlaag van zijn ploeg. "Maar voor ons is het een mogelijkheid om iets goed te maken", zegt de Nederlander.

"In de spelersgroep leeft het enorm. De derby is een enorm cadeau voor jongens als Sanusi, die hard werkte om terug op dit niveau te komen."

Sportief kende de promovendus een vreselijke start met 1 op 24. Niet per se een nadeel, weet Kuyt. "We moeten niet verstoppen dat we een betere start hadden verwacht, maar deze wedstrijd is een kans om dat gevoel in een klap weg te spoelen."

"Dat op een bijzonder en belangrijk moment voor de club. We weten wat het betekent voor de fans. Zij zijn er al maandenlang mee bezig. Dat is mooi, het zijn de wedstrijden waarvoor je voetballer bent."

Uiteraard moet de Nederlandse T1 ook vragen beantwoorden over de supporters, die vorige week tot in de mixed zone spelers de les kwamen spellen.

"Op de eerste plaats zou ik het gek vinden als de supporters niet zouden leven voor hun club", antwoordt Kuyt. "Vriend en vijand geven ons weinig kans. Eigenlijk hebben we al verloren voor de meesten."

"Daarom valt er net zoveel te winnen voor ons. We moeten onze fans vooral tonen dat we er alles aan zullen doen en nooit de strijd zullen staken. Dat is het minste wat we kunnen doen."

"We hebben er met de spelersgroep over gesproken. Iedereen was teleurgesteld over het resultaat. Dan krijg je emoties te zien. Maar de spelers zijn zich bewust van de mogelijkheid om iets goed te maken nu. We moeten "met schuim op de bek" het veld opkomen en ons shirt natmaken."

"Iedereen kan nu heel negatief praten over onze supporters na vorige week, maar de fans zijn ons blijven steunen. Ik ben ervan overtuigd dat ze achter ons staan, als wij alles geven. Ik vind het wel een makkelijke opdracht: gewoon niet opgeven", besluit Dirk Kuyt.

Benieuwd of de makkelijke opdracht Beerschot ook punten oplevert.