Trainen richting Sankt Moritz volgens het Museeuw-recept: "Ik ga bijna door het ijs zakken, mannekes"

Met z'n drieën hebben ze gisteren een lange training afgewerkt richting het WK van zondag: Remco Evenepoel, Victor Campenaerts en Laurens De Plus. In zijn vlog geeft Campenaerts een bondige samenvatting: de bondscoach - ploegmakker voor 1 dag - moest aan de klink hangen en Evenepoel, die "vliegt bergop".

In 1996 vond Johan Museeuw enkele dagen voor zijn WK-winst in Lugano zijn wonderbenen onder meer tijdens een marathontraining naar Sankt Moritz.

Remco Evenepoel, Victor Campenaerts en Laurens De Plus hielden die traditie gisteren in ere, al geraakten ze niet tot in Sankt Moritz.

Maar in Campenaerts' vlog was de link met Museeuw niet ver weg, zo bewijst Evenepoel met een knipoog naar een beroemde uitspraak van de ex-wereldkampioen.